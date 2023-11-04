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Граждан РФ оповестили о месте сбора в случае эвакуации из сектора Газа

Представительство РФ: при эвакуации из Газы россиянам надо прибыть к КПП «Рафах»

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Reuters

Гражданам РФ, желающим покинуть сектор Газа, необходимо будет прибыть в специально отведенное место сбора у контрольно-пропускного пункта «Рафах». Об этом сообщила пресс-секретарь российского представительства при Палестинской национальной администрации (ПНА) Алия Зарипова, передает ТАСС.

Журналисты поинтересовались, оповестили ли дипломаты людей о месте сбора на случай эвакуации из палестинского анклава. При этом Зарипова подтвердила данную информацию, назвав точное место.

«Пункт сбора — КПП «Рафах», — сказала она.

3 ноября заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов сообщил, что правительство Израиля должно в скором времени выдать российским гражданам разрешения на выход из сектора Газа. По словам дипломата, эвакуация людей будет осуществляться через КПП «Рафах».

До этого администрация данного пропускного пункта обнародовала списки иностранцев, которым позволено перейти границу Египта. В соответствующем документе были граждане Германии, Великобритании, США, Франции, Мексики, Италии и Индонезии.

Кроме того, разрешение покинуть сектора Газа получили палестинцы с двойным гражданством. Россиян в списке не оказалось.

Ранее в РФ рассказали, что ждут сигнала из Египта для начала эвакуации россиян из сектора Газа.

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