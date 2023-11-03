«Самая опасная акула» напала на пожилого дайвера на египетском побережье и попала на видео

Британский дайвер подвергся нападению акулы на египетском побережье. Его рассказ передает Mirror.

66-летний Гэри Вирго из Восточного Сассекса исследовал отмель Фьюри в Красном море. В какой-то момент он заметил приближение длиннокрылой акулы, которую океанограф Жак Кусто считал «самой опасной из всех акул». Вскоре хищница начала кружить вокруг мужчины, а затем и вовсе протаранила его.

«Сила удара отбросила меня назад, ноги поднялись вверх. У меня немного сбилось дыхание, потому что я был ошеломлен, я просто не мог поверить в это — этого не должно было произойти», — поделился англичанин.

Мужчина уже давно занимается дайвингом, но с акулой столкнулся впервые. В итоге вместо запланированного 45-минутного погружения в воде он пробыл всего девять минут. Дайвер полагает, что акула могла напасть на него из-за цветов его снаряжения.

«У меня есть водолазный костюм, [он] оранжевый, желтый и черный. Я читал, что акулам не нравятся эти цвета», — отметил мужчина.

Несмотря на новый опыт, он не собирается прерывать свои занятия подводным плаванием.

«Я обожаю акул. Моя цель — поплавать в клетке с белыми акулами, это в моем списке желаний», — заключил Вирго.

Ранее эксперт рассказал, что не нужно делать при нападении акулы.