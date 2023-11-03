Большинство россиян не приемлют межэтнические конфликты

Россияне считают участников беспорядков в Дагестане преступниками и пособниками врагов. Такое мнение высказали 27% и 26% респондентов соответственно, следует из данных опроса всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Большинство россиян (69%) осуждают действия участников беспорядков.

Три четверти россиян (79%) уверены, что беспорядки в аэропорту Махачкалы были организованными. Организаторами беспорядков в махачкалинском аэропорту респонденты в первую очередь считают западные спецслужбы (29%), еще 13% полагают, что за попыткой захвата аэропорта стоят украинские спецслужбы.

Россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, нарушившими работу аэропорта (27%), и пособниками врагов, так как их действия были направлены на дестабилизацию ситуации в стране (26%).

Еще 16% назвали протестующих националистами, пропагандирующими антисемитизм.

Опрос ВЦИОМ проводился 31 октября 2023 года методом телефонного интервью. В опросе принимало участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.