Пассажир стал угрожать таксисту ножом в ответ на требование оплатить поездку

В Оренбурге пассажир отказался платить и попытался ограбить таксиста с помощью ножа. Об этом говорится на сайте областного главка МВД.

В полицию города обратился 47-летний местный житель и заявил о совершенном в отношении него разбойном нападении. Мужчина пояснил, что работает в службе такси, и столкнулся с агрессией очередного клиента, когда довез того до назначенного места и попросил оплатить поездку. Молодой человек приставил к его шее нож и назвал денежную сумму, которую ожидал получить переводом от потерпевшего.

Водитель стал сопротивляться и начал драку, в ходе которой смог выбить клинок, а также позвал на помощь. Тогда нападавший покинул салон его автомобиля и скрылся в неизвестном направлении.

Вскоре подозреваемого задержали. Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний житель Оренбурга. В отношении него возбудили новое уголовное дело. Сейчас фигурант находится в изоляторе временного содержания.

Ранее россиянин не смог заплатить за поездку и ограбил знакомого таксиста.