Академик РАН оценил возможность введения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

В России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По данным бывшего оперштаба по борьбе с коронавирусом, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю увеличился на 30,1%.

По словам Онищенко, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер.

«Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры», — сказал он.

С наступлением холодов люди начнут простывать и начнется еще и подъем заболеваемости гриппом. При этом, если будут привиты более 60% россиян, то подъем не будет эпидемически значимым, считает заместитель президента РАО.

Он рекомендовал сделать прививку против гриппа и добавил, что вакцинироваться еще не поздно.

31 октября профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.