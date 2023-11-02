Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Академик РАН оценил возможность введения ограничений из-за роста заболеваемости COVID-19

Онищенко: в РФ идет рост заболеваемости COVID-19, но ограничений не будет

close
100%
Александр Кряжев/РИА «Новости»

В России продолжает расти количество заболевших COVID-19, однако оснований для введения ограничений нет. Об этом заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По данным бывшего оперштаба по борьбе с коронавирусом, показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в РФ за прошедшую неделю увеличился на 30,1%.

По словам Онищенко, фиксируемый рост заболеваемости носит естественный характер.

«Он еще будет, но в пределах, которые не дадут оснований идти на крайние меры», — сказал он.

С наступлением холодов люди начнут простывать и начнется еще и подъем заболеваемости гриппом. При этом, если будут привиты более 60% россиян, то подъем не будет эпидемически значимым, считает заместитель президента РАО.

Он рекомендовал сделать прививку против гриппа и добавил, что вакцинироваться еще не поздно.

31 октября профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что заболеваемость COVID-19 в России не будет высокой.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий