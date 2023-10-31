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Ущерб, нанесенный аэропорту в Дагестане, достиг 285 млн рублей

Депутат ГД Абакаров: ущерб, нанесенный аэропорту «Уйташ», достиг 285 млн рублей

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Ущерб, нанесенный аэропорту «Уйташ» в Дагестане во время беспорядков, достиг 285 млн рублей. Об этом сообщает депутат Госдумы Хизри Абакаров.

По словам депутата, для оценки нанесенного ущерба были приглашены эксперты. На текущий момент подсчет продолжается.

Он также сообщил, что все причастные к беспорядкам в «Уйташе» будут внесены в черный список аэропорта и не будут обслуживаться. Это продлится до тех пор, пока ущерб не будет возмещен, указал депутат.

«Хочу сказать, что все, абсолютно все, кто крушил аэропорт, попали на камеры наблюдения, их лица хорошо видны, а личности легко опознаваемы», — заявил Абакаров.

Массовые беспорядки в махачкалинском аэропорту произошли 29 октября из-за регулярного рейса из Тель-Авива, который прибыл в Дагестан.

Ранее глава Дагестана признался, что ему стыдно за беспорядки в Махачкале.

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