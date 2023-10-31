ФСБ поймала двух сибиряков-хакеров, работавших на украинскую разведку

В Сибири ФСБ задержала двух хакеров, работавших на украинскую разведку. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства и Центр общественных связей ФСБ.

По данным ТАСС, первого хакера задержали в Томске. Мужчина совершал хакерские атаки на российские объекты информационной инфраструктуры — его заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело о государственной измене.

Второго хакера поймали в городе Белово в Кузбассе. Он состоял в украинском киберподразделении, в которое вступил в соцсетях. Россиянин помогал совершать компьютерные атаки на информационные ресурсы России с применением вредоносного ПО. Россиянину также предъявили обвинения в государственной измене.

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