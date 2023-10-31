Школьница обвинила отчима в домогательствах из-за нехватки родительского внимания

В Выборге 13-летняя девочка рассказала полицейским о домогательствах отчима, когда ее вызвали в отдел из-за торговли вейпами. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Ученица седьмого класса попала в поле зрения полиции после того, как учительница уличила ее в продаже вейпов другим детям. Школьницу попросили прийти в отдел для профилактической беседы, во время которой девочка заявила, что стала жертвой домогательств. В преступлении она обвинила своего отчима. По словам несовершеннолетней, в июле мужчина потребовал, чтобы она сняла нижнее белье, а затем стал ее трогать.

Девочка пояснила, что ничего не рассказывала матери, потому что боялась, что та ей не поверит. Школьницу отвезли в больницу, но врачи не смогли подтвердить ее показания и не нашли никаких признаков насилия. После этого она призналась, что выдумала эту историю из-за нехватки внимания со стороны родителей.

Ранее юноша избил своего младшего брата, потому что родители уделяли внимание только ему.