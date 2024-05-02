ТАСС сообщил о полном возобновлении работы TikTok в России

Популярный китайский видеохостинг TikTok стал полностью доступен для российских пользователей на мобильных операционных системах iOS и Android. Об этом пишет ТАСС.

Пользователи могут просматривать видеозаписи, а также публиковать собственные ролики в соцсети.

1 мая этого агентство Reuters провело опрос среди американцев на тему влияния TikTok. Судя по его результатам, большинство опрошенных граждан США (58%) считают, что Китай использует социальную сеть TikTok для формирования общественного мнения в Соединенных Штатах.

С конца апреля в СМИ начали появляться данные о возобновлении полноценной работы TikTok на территории России без использования VPN.

TikTok работал в ограниченном режиме в России с марта 2022 года. Видеосервис не позволял российским пользователям публиковать в соцсети видеоролики, а также не показывал клипы, загруженные после марта 2022 года. Данные препятствия были установлены для того, чтобы TikTok мог соответствовать требованиям российского закона о фейках о Вооруженных силах РФ.

Ранее глава Еврокомиссии допустила блокировку TikTok в Евросоюзе.