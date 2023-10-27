На борту сухогруза в Турции произошел взрыв

По информации агентства Anadolu, в четверг на борту сухогруза в турецком заливе Фетхие на юге страны произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на судне Serenity Ac длиной 75 метров под флагом Ниуэ, которое находилось на якоре у берегов города Фетхие в провинции Мугла.

Причина взрыва пока не установлена. Сразу после инцидента на место происшествия прибыли береговая охрана и полиция.

Агентство сообщило, что четверо пострадавших были госпитализированы, и состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на внешнем рейде Севастополя проходит плановая работа флота по противоподводной диверсионной обороне (ПДПО). 22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.