Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

На борту сухогруза в Турции произошел взрыв

В Турции на борту сухогруза произошел взрыв, ранены 4 человека

close
100%
Росморречфлот

По информации агентства Anadolu, в четверг на борту сухогруза в турецком заливе Фетхие на юге страны произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека.

Инцидент произошел на судне Serenity Ac длиной 75 метров под флагом Ниуэ, которое находилось на якоре у берегов города Фетхие в провинции Мугла.

Причина взрыва пока не установлена. Сразу после инцидента на место происшествия прибыли береговая охрана и полиция.

Агентство сообщило, что четверо пострадавших были госпитализированы, и состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось, что губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале сообщил, что на внешнем рейде Севастополя проходит плановая работа флота по противоподводной диверсионной обороне (ПДПО). 22 сентября Развозжаев рассказал об ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Он призвал местных жителей не подходить к осколкам снарядов и не публиковать фотографии и видеозаписи с мест ЧП и работы ПВО.

Из-за угрозы повторного удара горожан попросили не выходить из зданий, а при звуках сирены следовать в укрытие. Через полчаса Развожаев объявил об отбое воздушной тревоги.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий