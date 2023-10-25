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Туроператоры назвали минимальную цену отдыха на Шри-Ланке

Замглавы «Библио Глобус» Костенко: тур на Шри-Ланку обойдется в 118 тыс. рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Минимальная цена тура на Шри-Ланку для россиян составит 117 938 рублей за пять ночей, сообщила заместитель гендиректора туроператора «Библио Глобус» Ирина Костенко. Отдых на Гоа обходится дешевле, отметила она в беседе с НСН.

Отдых на Гоа стартует от 101 648 рублей, самолеты летают из Москвы и Екатеринбурга трижды в неделю, рассказала Костенко.

При этом по данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, сейчас средняя стоимость авиабилетов на Шри-Ланку и обратно составляет 60 тыс. рублей, а номер в трехзвездочном отеле обойдется примерно в 5 тыс. рублей за ночь.

«Перелет из России на Гоа и обратно стоит около 57 000 рублей, а сутки в отеле категории «три звезды» обойдутся в среднем в 4 000 рублей», — добавили представители сервиса.

Напомним, вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявлял, что стоимость недельного тура на двоих на Шри-Ланку составит в среднем 250–350 тыс. рублей.

Накануне правительство Шри-Ланки начало выдавать бесплатные визы россиянам. Эксперты отрасли при этом считают, что это не скажется на турпотоке из России из-за высоких цен.

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