Пьяная бабушка избила девятилетнюю внучку из-за тысячи рублей

В Саратове нетрезвая женщина избила внучку-школьницу возле подъезда, женщина нецензурно выражалась и угрожала девочке расправой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в микрорайоне «Ласточкино» и попал на запись камеры видеодомофона, на кадрах ролика, женщина кричит на девочку и бьет ее по рукам и по голове, отчитывая за провинность. Ребенок плачет и пытается защититься от ударов.

Как рассказали соседи семьи, на видео — пьяная бабушка девочки, она избила ребенка из-за потерянной тысячи рублей.

По данным портала «СарИнформ» произошедшим заинтересовались в региональном СК, следователи намерены выяснить обстоятельства инцидента, изучить условия проживания и воспитания девочки, а также работали ли с семьей сотрудники органов профилактики.

Ранее тренер по кикбоксингу избил сына, потому что тот не ответил на его звонок.