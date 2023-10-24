Шарий отреагировал на поджог своего дома в Испании

Украинский блогер и журналист Анатолий Шарий в своем Telegram-канале отреагировал на поджог своего дома в Испании.

В своем посте он выразил благодарность руководству испанских спецслужб «за грамотное расследование, качественный розыск подозреваемых в теракте и выход на взаимодействие с коллегами в других странах не только» Евросоюза.

«Когда можно будет — расскажем и покажем все и всех», — написал блогер.

До этого испанское издание El Diario сообщило, что дом Шария и его семьи в муниципалитете Рода-де-Бера в испанском городе Таррагона подвергся атаке неизвестных утром 23 октября.

На опубликованных кадрах видно, как злоумышленники забрасывают дом Шария коктейлями Молотова, из-за чего происходит возгорание.

В издании связывают нападение с недавно выпущенным расследованием Шария о схеме по обороту наркотиков на Украине, в котором он рассказал о предполагаемом лидере украинского наркокартеля. Журналисты пишут, что после этой публикации семья Шария стала получать угрозы в соцсетях и по телефону.

На Украине этот блогер подозревается в государственной измене. По данным следствия, Шарий «организовывает пиар-акции пророссийской направленности», а также находится в сговоре с Антоном Шевцовым, которого обвиняют в передаче России информации об украинских политиках.

Ранее СБУ сообщила о разоблачении ячейки «Партии Шария», готовившей беспорядки в Днепропетровске.