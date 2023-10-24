Адвокат сообщила, что не знает о «серьезном предложении» США по Полу Уилану

Адвокат Ольга Карлова, которая представляет интересы осужденного за шпионаж американца Пола Уилана, заявила об отсутствии у нее информации о «серьезном предложении» США для России по освобождению мужчины. Ее слова передает РИА Новости.

Как сказала юрист, пока она не может сообщить никаких подробностей о возможном обмене заключенными. Собеседница агентства подчеркнула, что соответствующие переговоры находятся в процессе и сейчас она только поддерживает связь с братом своего подопечного.

«Он у меня спрашивает нормы питания в колониях, потому что к Уилану какое-то время не приезжали посольские (сотрудники посольства США — «Газета.Ru»)», — уточнила Карлова.

В декабре 2018 года сотрудники правоохранительных органов задержали Пола Уилана, который в тот момент находился в Москве. Позже американского гражданина приговорили к 16 годам лишения свободы, обвинив в шпионаже на территории РФ.

24 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США сообщил, что американские власти сделали России «серьезное предложение» во время обсуждения дальнейшей судьбы заключенного. По данным СМИ, государственный секретарь страны Энтони Блинкен по-прежнему намерен добиться освобождения мужчины и его возвращения домой.

Ранее американский госсекретарь провел телефонный разговор с Полом Уиланом.