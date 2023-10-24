Эксперты обсудили развитие связей между культурой, наукой и обществом

Государству необходимо привлекать молодежь к научной деятельности, сподвижничеству, волонтерству, а также сохранению памяти о великих людях страны. Об этом на Международном Грибоедовском форуме, посвященном объединению культуры, науки и общества, заявил заместитель секретаря Общественной палаты РФ, ректор Московского университета имени А.С. Грибоедова Владислав Гриб.

Прошедший в ОП РФ форум был приурочен к 30-летию Московского университета имени А.С. Грибоедова и собрал ученых из ведущих высших учебных заведений страны, политиков, общественных деятелей а также экспертов из Казахстана, Узбекистана, Индии, Бразилии.

Владислав Гриб отметил, что форум не зря носит имя такой значимой для русской культуры фигуры, как Александр Грибоедов.

«Мы все помним творчество Грибоедова, масштабной фигуры для российской истории и художественного творчества. Он был известным лингвистом, дипломатом, востоковедом. Нужно понимать, что без изучения его наследия, без обобщения его опыта сложно работать сегодня и в будущем. На этой базе нужно выстраивать научную и общественную деятельность. Важно, чтобы, опираясь на прошлое, используя всю базу настоящего, мы смотрели в будущее, опираясь на его опыт», — подчеркнул Гриб.

Главной задачей форума стала популяризация отечественной науки и культуры, повышение их доступности для общества.

В рамках мероприятия прошли секции с докладами участников по вопросам психологии, социологии, педагогики, международных отношений, экономики, права, образования, развития креативных индустрий.

Вопросы детской психологии, а именно степень влияния современных гаджетов на ребенка, осветил заведующий кафедрой психологии образования и педагогики МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Веракса. Он рассказал, как отражается на речи и мышлении детей и в конечном счете на развитии личности тотальная цифровизация.

Тему продолжила старший научный сотрудник Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований Наталья Руднова. Эксперт представила результаты исследований, посвященных влиянию соцсетей на формирование подростка.

На секциях, посвященных современным коммуникациям, праву и международным отношениям в современном мире, трендам экономики, участники представили актуальные исследования и рассмотрели современные научные тенденции.