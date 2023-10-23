В США пилот пытался выключить двигатели во время полета

Пилот Alaska Airlines, летевший в свой выходной в кабине пилота на рейсе Эверетта, попытался заглушить двигатель во время полета. Об этом сообщает The Seattle Times.

Самолет выполнял рейс из Эверетта в Сан-Франциско, но из-за произошедшего совершил посадку в Портленде.

В публикации отмечается, что пилота пришлось обездвижить. После приземления его арестовали.

До этого рейс канадской авиакомпании Air Canada, направлявшийся в Торонто из Мехико, был вынужден совершить экстренную посадку в американском городе Хьюстоне.

Согласно информации авиакомпании, у самолета, на борту которого находились 166 пассажиров, резко упало давление воздуха в салоне в связи с неисправностью системы кондиционирования воздуха.

По словам представителя компании Питера Фитцпатрика, пилоты подняли самолет на высоту 10 тыс. футов, в салоне выпали кислородные маски, но пассажирам не потребовалось ими пользоваться, поскольку в салоне было достаточно кислорода.

Самолет Boeing 737MAX приземлился благополучно, пострадавших не оказалось, заключается в публикации.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 13 октября.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.