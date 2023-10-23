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Неизвестные подожгли за ночь четыре деревянных дома в центре Иркутска

МЧС: в центре Иркутска за ночь подожгли четыре нежилых деревянных дома

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РИА «Новости»

В ночь на 23 октября в центре Иркутска произошла серия пожаров — горели сразу четыре деревянных дома, пишет пресс-служба ГУМЧС по региону в Telegram-канале.

Первый пожар произошел в деревянной постройке на улице Байкальской. Огонь с дома мог перекинуться на соседние постройки, отметили в ведомстве. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Через час поступило второе сообщение о пожаре на улице Седова, где горела нежилая деревянная постройка. Сгорело 10 кв. м.

Пока пожарные разбирали конструкции на Седова, поступило еще одно сообщение о пожаре на улице Красных Мадьяр. Туда сотрудники МЧС дошли пешком и потушили огонь на площади 5 кв. м.

Позже стало известно о пожаре еще и на улице Кожова, где огонь охватил 10 кв. м.

В МЧС отметили, что на всех местах инцидентов специалисты нашли следы нефтепродуктов. Поэтому пока есть версия, что пожары произошли из-за поджогов. Пострадавших нет. Дознаватели МЧС проводят доследственную проверку, после чего все материалы передадут в правоохранительные органы.

Ранее в Москве в хранилище книг главного здания МГУ вспыхнул пожар.

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