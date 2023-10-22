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Эвакуация белорусов прямым рейсом из Тель-Авива невозможна из-за санкций США

Посол Воробьев: санкции США мешают эвакуации белорусов из Тель-Авива

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Toby Melville/Reuters

Белорусский посол в Израиле Евгений Воробьев заявил, что санкции Соединенных Штатов мешают организовать прямой рейс для эвакуации из Израиля граждан Белоруссии, передает РИА Новости.

По его словам, на фоне военно-политического обострения в Израиле посольство Белоруссии круглосуточно работает над оказанием помощи своим гражданам как на территории Израиля, так и в Газе.

Посол также обратил внимание, что для желающих покинуть Израиль посольство разместило на своем сайте информацию об авиарейсах. Воробьев отметил, что израильский международный аэропорт продолжает работать, а цена билетов стала более умеренной.

«В этом контексте большую проблему продолжают составлять западные санкции, которые были наложены на (белорусскую авиакомпанию. – «Газета.Ru») «Белавиа», — отметил глава дипмиссии.

По его словам, посольству удалось получить разрешение израильской стороны, но из-за санкций США организовать прямой рейс из Израиля в Беларусь не представляется возможным.

До этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Израиль эвакуирует 14 населенных пунктов на границе с Ливаном.

Ранее тало известно, что два россиянина находятся в заложниках у ХАМАС.

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