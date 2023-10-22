Движение машин по Крымскому мосту в сторону Керчи приостановлено

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в сторону Керчи утром временно перекрыто. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

Сообщение о приостановке движения было опубликовано в 8:50 по московскому времени.

Как уточнил агентству РИА Новости источник в Минтрансе Крыма, перекрытие движения связано с ремонтными работами.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту до этого перекрывалось 17 октября.

Ранее руководитель Министерства транспорта республики Крым Николай Лукашенко заявлял, что работа паромной переправы в Керченском проливе приостановлена из-за сильного ветра.

14 октября заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что Крымский мост был полностью восстановлен на 18 дней раньше намеченного срока, движение автомобилей открыто по всем четырем полосам.

Ранее ВСУ попытались атаковать Крым переоборудованными ракетами С-200.