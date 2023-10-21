Стороны пока не смогли договориться об эвакуации раненых из Газы через египетское КПП

Договоренность об эвакуации через контрольно-пропускной пункт «Рафах» раненых из сектора Газа пока не достигнута. Об этом сообщило телеканалу Al Hadath Палестинское общество Красного Полумесяца.

Палестинское общество Красного Полумесяца также выразило сожаление в связи с тем, что в сектор Газа до сих пор не были отправлены бензовозы с топливом.

В этот же день стало известно, что грузовики с первой гуманитарной помощью начали проезжать в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и анклава.

Как сообщало палестинское информационное агентство Maan, отправку продовольствия и товаров первой необходимости будет контролировать генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

19 октября в египетской город Эль-Ариш прилетел спецборт Ил-76 МЧС России с гумпомощью для сектора Газы на борту.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.