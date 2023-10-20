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Эксперт: внутренний туризм в России обгонит доковидные показатели

Эксперт по туризму Барзыкин: внутренний туризм обгонит доковидные показатели

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Shutterstock

Внутренний туризм в России обгонит доковидные показатели. Об этом в интервью Общественной службе новостей заявил первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Он отметил, что на сегодняшний день практически по всем регионам наблюдается заметный рост турпотока с 7-8% до 30%.

«Россияне больше стали пользоваться таким капиталоемким сегментом, как санатории и курорты, которые у нас абсолютно конкурентоспособны. Меняется структура, идет диверсификация по регионам, причем не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, Северном Кавказе и Калининградской области», — рассказал Барзыкин.

Он напомнил, что количество коллективных средств размещения в стране выросло на 16%, начиная с прошлого года. Также, по его словам, заметен рост на 15% в санаторно-курортном комплексе.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян до этого отмечал, что Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, как и в прошлом году, остаются самыми популярными направлениями у россиян для путешествий в зимний период.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ решил не возвращать туристический кешбэк в 2024 году.

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