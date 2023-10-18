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В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2024 году

Рособрнадзор: существенных изменений в ЕГЭ 2024 года для выпускников нет

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Виталий Аньков/РИА «Новости»

Существенных изменений в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) в 2024 году не будет, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе всероссийской встречи с родителями школьников. Его слова передает РИА Новости.

Глава федерального ведомства пояснил, что о любых кардинальных изменениях в образовании нужно предупреждать минимум за два года.

По его словам, полноценной подготовке школьников к госэкзамену способствует внедрение единых учебников и образовательных программ. Кроме того, в связи с этим практически не бывает случаев «ЕГЭ-туризма», подчеркнул он.

До этого Музаев заявил, что пока вопрос об отмене всероссийских проверочных работ (ВПР) не поднимался. Он добавил, что любые новые ограничения не станут «серьезной помехой» для ЕГЭ, а также допустил, что при проведении ВПР могут применять более масштабные меры, чем во время пандемии коронавируса.

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