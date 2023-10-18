В Минобрнауки объяснили, зачем нужно менять статус магистратуры

Необходимость уточнения статуса магистратуры в России вызвана тем, что на базе шести российских вузов проходит реализация пилотного проекта по изменению уровней высшего образования. Об этом «Парламентской газете» рассказал замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский.

Он отметил, что в стране будут введены новые уровни высшего образования — базовое (вместо бакалавриата и специалитета), специализированное (вместо магистратуры), а также обновленная аспирантура, на базе которой пройдет подготовка научных кадров.

«Сегодня у многих работодателей сложилось отношение к бакалавриату как к своего рода неоконченному высшему образованию. Чтобы занять определенные должности, устроиться на работу по целому ряду профессий, требуется окончить магистратуру. Обновление системы высшего образования направлено в числе прочего на замену магистратуры в ее нынешнем виде на углубленный уровень высшего образования», — сказал Могилевский.

По его словам, углубленный уровень высшего образования будет необходим для тех, кто планирует получить более глубокие знания по выбранному направлению, чтобы в будущем пойти в аспирантуру и заниматься наукой, а также тех, кто хочет получить более высокую квалификацию. При этом базовый уровень образования уже позволит человеку найти работу и быть «полноценно востребованным на рынке труда», заключил замминистра.

13 октября замглавы Министерства науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев говорил, что магистратура должна занять свое место в системе высшего образования в России и не подменять другие уровни обучения. Он пояснил, что сейчас разрабатывают новую уровневую систему по предложению президента России Владимира Путина. Афанасьев считает, что с новым названием — специализированное высшее образование — магистратура должна будет углублять базовую ступень.

Ранее сообщалось, что в рамках пилотного проекта срок обучения в магистратуре составит от одного года до трех лет.