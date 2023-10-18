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В республики Поволжья доставили ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца

Мордовия, Чувашия и Марий Эл присоединились к Всероссийскому молебну о Победе

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Wikipedia

Мордовия, Чувашия и Марий Эл присоединились к Всероссийскому молебну о Победе. Об этом сообщает Tsargrad.tv. Глава Республики Мордовия Артем Здунов обратил внимание, что ковчег с мощами Святого великомученика Георгия Победоносца принял храм Святого праведного воина Феодора Ушакова. Он подчеркнул, что молитвенная сила этих двух святых — важнейший залог Победы.

«Сегодня, когда такой день, когда мощи Святого великомученика Георгия здесь, я бы хотел, чтобы мы все вместе помолились, а это огромная сила, за наших ребят», — сказал Здунов.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев при этом отметил, что Всероссийский молебен о Победе — важнейшее событие, которое, с одной стороны, очень волнительное, а с другой — радостное, наполняющее верой.

Всероссийский молебен по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла проходит с мая по сентябрь 2023 года и охватывает все регионы России. Мощи Георгия Победоносца посетили почти 100 городов.

Ранее ковчег с мощами Святого Георгия Победоносца доставили на Северный Кавказ.

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