Задержаны два человека, нарисовавшие пентаграммы у двери российского военкора

На севере Москвы задержали нарисовавших пентаграммы у двери военкора Валентина Трушнина. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник.

По словам источника, полицейские задержали ранее судимых молодого человека 1995 года рождения и девушку 1998 года рождения. За выполнение подобных заданий из украинского чат-бота рецидивисты получали по пять тысяч рублей.

В отношении россиян планируют возбудить уголовные дела по статье о вандализме. По данным «Известий», в дальнейшем дело могут переквалифицировать на статью об угрозах.

У двери квартиры Трушина нарисовали две пентаграммы со свиными головами. Неизвестные также отправляли военкору сообщения с угрозами. С украинских номеров ему присылали оскорбления и личные данные самого журналиста и членов его семьи.

Ранее полиция задержала украинского наводчика, который передал ВСУ координаты для удара по автомобилю российского журналиста.