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Восьмилетней девочке сломали руку на первой тренировке по дзюдо

«78.ru»: в Ленобласти девочке сломали руку на первом занятии по дзюдо

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Мария Девахина/РИА «Новости»

В Кудрово посещение первой тренировки по дзюдо закончилось для восьмилетней девочки переломом руки. Об этом сообщает «78.ru».

Инцидент произошел в начале октября в школе дзюдо в Кудрово, восьмилетняя девочка пришла на первое пробное занятие. Во время тренировки соперник заломил ей руку, ребенок упал.

Школьницу госпитализировали, в больнице медики диагностировали у нее перелом плечевой кости.

«Мы написали заявление в прокуратуру, и вчера я ездил в полицию. При первом же занятии ребенок пошел и ему отбили все желание заниматься каким-либо спортом», — рассказал отец пострадавшей.

Ранее подростки сломали позвоночник однокласснику на перемене.

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