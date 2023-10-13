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В Тюмени полуголый мужчина с ножом погнался за неизвестным и попал на видео

В Тюмени вооруженный мужчина в трусах попытался напасть на прохожего с ножом

В Тюмени заметили мужчину с ножом, который гулял по ночной улице в трусах. Его перемещения попали на видео, оно было опубликовано группой «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

По словам автора записи, попавший в кадр вооруженный и раздетый мужчина бегал за человеком. Известно, что к делу тем же вечером подключились тюменские полицейские. Они уже установили личность вооруженного преследователя. Однако кто был вторым участником погони, выяснить пока не удалось.

«12 октября в 23:15 на пульт дежурного полиции поступил сигнал о том, что на улице Мельникайте находится полураздетый мужчина. В указанное место был направлен наряд ППС. Личность указанного мужчины установлена, он был опрошен», — сообщили Ura.Ru в пресс-службе регионального УМВД.

По данным СМИ, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее неизвестный напал на школьниц в черте Челябинска.

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