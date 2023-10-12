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В Париже проходит акция в поддержку Палестины

В Париже проходит акция в поддержку Палестины, несмотря на запрет властей

В Париже проходит акция в поддержку населения Палестины, несмотря на опубликованный префектурой запрет. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает корреспондент агентства, несколько сотен человек собрались вечером 12 октября на площади Республики в столице Франции. По его словам, многие пришли с палестинскими флагами, а на плакатах участников видны надписи «Остановите Израиль

По информации РИА Новости, через полтора часа после начала акции полиция начала разгонять протестующих. Уточняется, что силовики забросали толпу шашками со слезоточивым газом и применили водомет. Кроме того, на площадь прибыли специальные моторизированные наряды полиции по подавлению насильственных действий (BRAV-M).

11 октября префект Парижа Лоран Нуньес опубликовал декрет, запрещающий проведение манифестации, сославшись на риски для общественного порядка.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что власти ФРГ намерены запретить в стране деятельность движения ХАМАС и организации по поддержке палестинских заключенных в израильских тюрьмах Samidoun.

9 октября сообщалось, что в нескольких городах Нидерландов состоялись манифестации в поддержку Палестины. По данным издания Telegraaf, демонстрации прошли в Роттердаме, Гааге, Лейдене и Кукампе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.

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