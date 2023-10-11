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В районе станции метро «Печатники» сохраняется рабочее движение

Дептранс Москвы: движение в районе станции метро «Печатники» рабочее

В районе станции метро «Печатники», где сегодня утром столкнулись два поезда, сохраняется рабочее движение. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Движение в районе станции метро «Печатники» рабочее», — уточнили в ведомстве.

В дептрансе обратили внимание, что для свободного проезда компенсационных автобусов временно закрыли поворот с улицы Шоссейная на Полбина. На месте регулируют движение транспорта пять экипажей дорожного патруля ЦОДД. В ведомстве попросили водителей выбирать альтернативные маршруты и не занимать участки выделенных полос для проезда автобусов.

До этого в дептрансе рассказали подробности о столкновении двух поездов. Службы Московского метрополитена восстанавливают движение составов на участке. Причины ЧП установит специальная комиссия.

Столкновение поездов в московском метро попало на видео.

Ранее сообщалось, что парк поездов московского метро обновили на 72% с 2010 года.

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