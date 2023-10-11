Россиянам рассказали, как избежать уголовной ответственности за сбор редких грибов

В России с 12 октября вступает в силу статья УК РФ, которая вводит ответственность за уничтожение и повреждение краснокнижных видов грибов и растений. О том, как теперь действовать грибникам, kp.ru рассказала директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» Ольга Лакустова.

«Запомнить все виды, которые внесены в Красную книгу, просто невозможно, она постоянно обновляется. Но это и не нужно обычному человеку, новшества его вряд ли коснутся. Они направлены на борьбу с браконьерством, то есть с людьми, которые хорошо понимают ценность редких растений, поэтому за ними и охотятся. Хотя я бы все же, в том числе и с точки зрения собственной безопасности, советовала следовать в лесу известному принципу: если не знаешь, что это, лучше не трогать», — отметила Лакустова.

По ее словам, определять, был ли умысел в каждом конкретном случае, будут сотрудники следственных органов и суда. Случаи, когда в корзине грибника обнаружат несколько краснокнижных видов наряду с другими грибами, будут считаться не умыслом, а неосторожностью, пояснила эксперт. Аналогично умыслом не должно быть повреждение редких растений или грибов в результате сельхозработ.

В конце сентября адвокат Татевик Чугурян предупреждала о возможности наказания вплоть до девяти лет тюремного заключения за сбор краснокнижных видов грибов и растений. Однако она уточняла, что эта мера, скорее всего, не будет применяться к обычным грибникам.

Ранее российские пенсионеры попали в реанимацию с галлюцинациями после банки грибов.