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Россиянин пропал без вести на юге Израиля

Mash: 27-летний россиянин Андрей Козлов пропал без вести на юге Израиля

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Телеграм-канал «Mash»

На юге Израиля без вести пропал 27-летний уроженец Сестрорецка Андрей Козлов, который работал охранником на музыкальном фестивале Nature Party. Об этом пишет Telegram-канал Мash.

Как сообщается, Козлов ранее учился в петербургском политехническом университете. В августе 2022 года мужчина уехал из РФ по программе репатриации, чтобы изучать 3D-дизайн в Тель-Авиве. Последнее время он жил и работал в одном из ресторанов этого города. Несколько недель назад Козлову предложили подработать на фесте и тот согласился.

По информации Мash, во время вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС он прятался с остальными в металлических контейнерах и кустах. Последний раз мужчина выходил на связь накануне, около 9:13 утра. Он говорил, что «все очень плохо, вокруг террористы, и он не знает, что делать».

До этого Минэкономразвития России выпустило обращение, в котором россиянам рекомендуется избегать поездок в Израиль в связи с обострением ситуации на территории страны и столкновений с боевиками ХАМАС.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну палестинских боевиков и объявила о начале «контртеррористической операции» «Железные мечи». С утра 7 октября израильская территория находится под обстрелом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выехал в Тель-Авив, где на фоне происходящего отменены все мероприятия. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну, и сообщил о вызове резервистов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что «небывалый ответ» сектору Газа запомнят на 50 лет.

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