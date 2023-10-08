В Израиле распорядились готовиться к эвакуации городов на границе с Ливаном

Глава Минобороны Израиля Йоав Галлант распорядился готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном. Об этом сообщает газета Haaretz.

«Министр обороны Галлант отдает приказ готовиться к эвакуации населенных пунктов вблизи границы с Ливаном», — сказано в сообщении.

8 октября израильская армия объявила, что начинает эвакуацию жителей населенных пунктов, которые находятся на границе с палестинским анклавом сектор Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». На этом фоне министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир 7 октября объявил чрезвычайное положение на территории страны.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии обороны Израиля против ХАМАС получила название «Железные мечи».

По словам Нетаньяху, военная операция Израиля против ХАМАС будет тяжелой и продолжительной.

Ранее в полиции Израиля спрогнозировали продолжительность эскалации конфликта.