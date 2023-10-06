В России собрались штрафовать компании до 20 млн рублей за утечку биометрии

Российские парламентарии разработали законопроект, по которому за утечку биометрических персональных данных будут штрафовать до 20 млн рублей. Это может коснуться как отдельных людей, так и целые компании.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова пояснила ТАСС, что концепцию законопроекта поддержали в правительстве. Необходимые документы собираются внести в Госдуму уже в ближайшее время.

Авторы законопроекта предлагают за утечку биометрии штрафовать физических лиц от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции от 2 млн до 3 млн рублей, а юридическим лицам придется платить от 15 млн до 20 млн рублей.

Также Рукавишникова пояснила, что в случае повторного нарушения штрафы могут составить от 0,1% до 3% годовой выручки предприятия.

В конце сентября правительство России обязало все частные и государственные компании передать хранящиеся у них биометрические данные граждан в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС).

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