Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России собрались штрафовать компании до 20 млн рублей за утечку биометрии

В ГД внесут законопроект о штрафах до 20 млн рублей за утечку биометрии

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российские парламентарии разработали законопроект, по которому за утечку биометрических персональных данных будут штрафовать до 20 млн рублей. Это может коснуться как отдельных людей, так и целые компании.

Первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова пояснила ТАСС, что концепцию законопроекта поддержали в правительстве. Необходимые документы собираются внести в Госдуму уже в ближайшее время.

Авторы законопроекта предлагают за утечку биометрии штрафовать физических лиц от 400 тыс. до 500 тыс. рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции от 2 млн до 3 млн рублей, а юридическим лицам придется платить от 15 млн до 20 млн рублей.

Также Рукавишникова пояснила, что в случае повторного нарушения штрафы могут составить от 0,1% до 3% годовой выручки предприятия.

В конце сентября правительство России обязало все частные и государственные компании передать хранящиеся у них биометрические данные граждан в государственную информационную систему «Единая биометрическая система» (ГИС ЕБС).

Ранее эксперт назвал самый уязвимый способ входа на портал «Госуслуг».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий