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В Госдуме оценили идею введения в России социального рейтинга по примеру Китая

Депутат Бессараб: социальный рейтинг грозит доносами граждан друг на друга

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Yoshio Tsunoda/Global Look Press

В России не следует вводить систему социального рейтинга по примеру Китая, убеждена член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Реализация такой идеи вынудит граждан доносить друг на друга, чтобы получить те или иные «поощрения», пояснила она НСН.

Подобные системы разрушают общество и создают «неких Павликов Морозовых», считает Бессараб. «Нельзя, чтобы благополучие человека зависело от того, донес ли он на соседей, что они плохо себя вели. Это путь в недостойное общество», – подчеркнула она.

В России есть поощрительные меры для волонтерских и донорских движений, напомнила депутат, призвав двигаться в эту сторону. К «адекватным поощрениям» она отнесла более низкую цену на страховку при отсутствии ДТП или звание почетного донора при сдаче крови. Добавлять к этому преимущества за сообщения о чьих-то проступках опасно, подчеркнула Бессараб.

«Почему мы берем у Китая все самое спорное? У него можно поучиться другому. Эта идея не отвечает нашему менталитету», – заключила депутат.

Напомним, накануне стало известно, что в Российском государственном социальном университете разработали и начали тестировать систему социального рейтинга «Мы». В вузе считают, что такая система может использоваться «для реализации оперативной и объективной социальной поддержки населения».

В Госдуме заявляли, что России нужна система социального рейтинга, так как она позволит государству поощрять граждан, которые работают и исполняют свой гражданский долг.

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