Пожар на Красноярском алюминиевом заводе потушен

Пожар, происшедший на Красноярском алюминиевом заводе, был потушен. Об этом, ссылаясь на Главное управление МЧС РФ по Красноярском краю, сообщает РИА Новости.

На территории завода загорелся трансформатор. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

К настоящему времени пожар был потушен. Пострадавших при возгорании не было.

Пресс-служба компании «Русал» сообщила, что Красноярский алюминиевый завод работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось,что перед пожаром на территории завода был слышен взрыв. Над местом возгорания в небо поднимались клубы дыма. Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы в 8:57 (4:57 мск).

До этого в Екатеринбурге в доме произошел крупный пожар из-за короткого замыкания. Инцидент произошел на Уралмаше. Загорелся пустой дом, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Возгорание произошло в самом здании, после чего перекинулось на баню и другие постройки. Предварительно, причиной стало короткое замыкание, вызванное дождями.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.