Бархатный сезон на Черном море продлится до середины октября

Согласно сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается, что температура воды и воздуха на черноморских курортах будет около 20 градусов до середины октября. Об этом пишет ТАСС.

Бархатный сезон будет продолжаться, возможно, в этом году он станет на несколько дней длиннее, чем обычно.

Температура воды ожидается в районе 20-22 градусов, а температура воздуха будет колебаться, но в основном оставаться в районе 20 градусов.

Таким образом, бархатный сезон, как его называют, будет продолжаться до середины месяца, добавил Вильфанд.

Также сообщалось, что в Москву на один день вернется летнее тепло.

К тому же уже на этой неделе в Москве ожидаются первые снежинки, заявила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Конец этой недели тоже не порадует жителей столицы. Москву и Подмосковье ожидают заморозки с 7 октября. Роман Вильфанд предупредил, что ночью температура может опускаться до –1...–2 градусов.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.