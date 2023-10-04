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Бархатный сезон на Черном море продлится до середины октября

В Гидрометцентре пообещали бархатный сезон на Черном море до середины октября

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Khalil Hamra/AP

Согласно сообщению научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, ожидается, что температура воды и воздуха на черноморских курортах будет около 20 градусов до середины октября. Об этом пишет ТАСС.

Бархатный сезон будет продолжаться, возможно, в этом году он станет на несколько дней длиннее, чем обычно.

Температура воды ожидается в районе 20-22 градусов, а температура воздуха будет колебаться, но в основном оставаться в районе 20 градусов.

Таким образом, бархатный сезон, как его называют, будет продолжаться до середины месяца, добавил Вильфанд.

Также сообщалось, что в Москву на один день вернется летнее тепло.

К тому же уже на этой неделе в Москве ожидаются первые снежинки, заявила специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Конец этой недели тоже не порадует жителей столицы. Москву и Подмосковье ожидают заморозки с 7 октября. Роман Вильфанд предупредил, что ночью температура может опускаться до –1...–2 градусов.

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