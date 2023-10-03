Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге мужчина попал в больницу после того, как собака укусила его за половой орган

В Петербурге на мужчину напала собака и укусила за половой орган

close
100%
Freepik

В Петербурге на мужчину напала собака во время прогулки по Царскому Селу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Баболовском парке, недалеко от Слоновых ворот. Когда 42-летний пострадавший находился на территории комплекса, к нему побежала собака и укусила за половой орган.

После произошедшего мужчина обратился в больницу. Медики диагностировали укушенную рану паховой области и полового органа. После этого пострадавшего госпитализировали и провели все необходимые манипуляции.

В каком состоянии находится мужчина сейчас, на данный момент неизвестно. Были ли приняты меры, связанные с безопасностью на территории парка, также не сообщается.

Ранее в Кемерово мужчина поругался с женой и выбросил из окна собаку.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий