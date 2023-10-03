В Петербурге мужчина попал в больницу после того, как собака укусила его за половой орган

В Петербурге на мужчину напала собака во время прогулки по Царскому Селу. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Баболовском парке, недалеко от Слоновых ворот. Когда 42-летний пострадавший находился на территории комплекса, к нему побежала собака и укусила за половой орган.

После произошедшего мужчина обратился в больницу. Медики диагностировали укушенную рану паховой области и полового органа. После этого пострадавшего госпитализировали и провели все необходимые манипуляции.

В каком состоянии находится мужчина сейчас, на данный момент неизвестно. Были ли приняты меры, связанные с безопасностью на территории парка, также не сообщается.

Ранее в Кемерово мужчина поругался с женой и выбросил из окна собаку.