Хинштейн прокомментировал блокировку VPN в России

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что Роскомнадзор собирается блокировать «только те VPN, которые нарушают закон».

По его словам, в РКН сейчас готовится такой приказ.

Ранее зампред Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что Роскомнадзор планирует заблокировать VPN-сервисы в России с 1 марта 2024 года.

Сервисы будут блокироваться в случае предоставления доступа к заблокированным ресурсам.

Запрет будет касаться и тех VPN-сервисов, которые дают доступ к соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), подчеркнул сенатор.

Он считает, что особо важно ограничить доступ россиян к продуктам компании Meta (признана в России экстремистской и запрещена).

До этого сообщалось, что Артем Шейкин обратился к Минцифры с просьбой ограничить в российском маркетплейсе RuStore распространение VPN-сервисов, которые не соблюдают требования законодательства РФ.

Ранее Роскомнадзор впервые привлек к ответственности мессенджер WhatsApp за отказ удалять запрещенную информацию.