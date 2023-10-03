Россиянин пообещал другу поливать цветы и вывез из его квартиры все ценные вещи

В Соликамске мужчина обворовал товарища, доверившего ему ключи от квартиры. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

В июне 44-летний местный житель получил от приятеля ключи от его жилплощади и наказ следить за домашними растениями. Мужчина собирался уехать из города на несколько дней по работе и доверил квартиру другу, которого недавно вновь встретил на улице. Однако тот, как установили полицейские, выполнить просьбу товарища не смог.

По возращении собственник жилья обнаружил, что из дома пропали почти все вещи. На месте отсутствовали крупная бытовая техника, мебель, электроинструмент, шторы, обувь и одежда. В исчезновении имущества правоохранители заподозрили знакомого заявителя.

Выяснилось, что вор попросил пострадавшего немного пожить в его квартире из-за ссоры с женой и за это время нанял автомобиль и вывез на нем почти все чужое имущество. Ему уже предъявлено обвинение в краже с причинением значительного ущерба. Похищенное он, как стало известно, продал неустановленным лицам и потратил около 60 тыс. руб. на личные нужды.

На допросах обвиняемый заявил, что лишь хотел помочь приятелю, который якобы планировал продать квартиру. По мнению мужчины, он избавился от вещей, которые не представляли никакой ценности.

Ранее в Германии сотрудник музея воровал картины и продавал их на аукционе.