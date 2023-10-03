Пьяный россиянин обстрелял балкон соседей из пневматической винтовки

В Кировском округе Омска нетрезвый мужчина открыл огонь по балкону соседей из пневматической винтовки. Об этом сообщается в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел в ночь на 2 октября, о стрельбе сообщили местные жители. Неизвестный гражданин из окна своей квартиры расстрелял балкон соседей из пневматики.

«Мы своим глазами наблюдали это действие. Была вызвана полиция. Участковый прибыл через 3 часа. Взял с нас объяснение, сходил к данным соседям, провел с ними беседу», — рассказала хозяйка обстрелянной квартиры.

По словам женщины пьяный сосед заявил полицейским, что стрельбу не открывал. Участковый сообщил, что для фиксации правонарушения не хватает показаний свидетелей, в комментариях под видео соседи посоветовали омичке самостоятельно разобраться с хулиганом.

По сообщению МВД региона, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившего, пострадавших нет.

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