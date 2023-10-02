В США мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами, пишет Daily Mail.

Как рассказал 38-летний Брайан Саммерлин, он поймал овцеголова, который известен тем, что его зубы похожи на человеческие. Как правило, редкий рыбак может похвастаться таким трофеем в своей коллекции, потому что данный вид с легкостью ворует наживку с крючка.

«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказал Брайан.

Саммерлин отметил, что когда он осмотрел рыбу, он нашел у нее в пасти свой же крючок. Оказалось, именно этот овцеголов ранее перекусил леску мужчины и уплыл. Американец добавил, что добыча была съедена его семьей в этот же день.

«Овцеголов — любимая рыба моей семьи», — признался он.

Ранее похожая рыба с «человеческими» зубами напугала посетителей пляжа.