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В США мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами

Daily Mail: американец поймал рыбу с «человеческими» зубами и съел ее

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Brian Summerlin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США мужчина поймал рыбу с «человеческими» зубами, пишет Daily Mail.

Как рассказал 38-летний Брайан Саммерлин, он поймал овцеголова, который известен тем, что его зубы похожи на человеческие. Как правило, редкий рыбак может похвастаться таким трофеем в своей коллекции, потому что данный вид с легкостью ворует наживку с крючка.

«Моя дочь хочет сохранить эти рыбьи зубы и положить их под подушку для зубной феи, потому что они очень похожи на человеческие», — рассказал Брайан.

Саммерлин отметил, что когда он осмотрел рыбу, он нашел у нее в пасти свой же крючок. Оказалось, именно этот овцеголов ранее перекусил леску мужчины и уплыл. Американец добавил, что добыча была съедена его семьей в этот же день.

«Овцеголов — любимая рыба моей семьи», — признался он.

Ранее похожая рыба с «человеческими» зубами напугала посетителей пляжа.

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