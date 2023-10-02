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В Тюмени мужчину подозревают в домогательствах к девочкам на территории школы

В Тюмени мужчину задержали за домогательства на территории школы

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Телеграм-канал Наш Город | Тюмень

В Тюмени Росгвардия задержала мужчину, которого подозревают в домогательствах в отношении школьниц. Об этом сообщает Telegram-канал «Наш город. Тюмень».

Инцидент произошел возле школы №63. На видео очевидцев заметно, как сотрудники Росгвардии схватили мужчину и вместе с ним направились к машине. По данным представителей организации, они прибыли на место по сигналу «Тревога».

«Задержали мужчину, который впоследствии привлечен к административной ответственности», — сообщается в публикации.

Как рассказывают очевидцы, когда силовики прибыли на место, мужчина пытался сбежать от них. Во время задержания он сопротивлялся, требовал отпустить его. На данный момент неизвестно, кого именно мог домогаться подозреваемый.

Ранее в Екатеринбурге 85-летнего тренера признали виновным в домогательствах в отношении ребенка.

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