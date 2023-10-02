Молния убила дочь охотника в США

В американском штате Флорида от удара молнии скончалась 16-летняя дочь охотника, сообщил портал People. Семья выслеживала добычу во вторник, 26 сентября, когда разразилась гроза.

По данным СМИ, во время охоты молния ударила в дерево, рядом с которым и были отец с дочкой. Оба получили заряд и потеряли сознание. Отец очнулся через некоторое время, увидел рядом с собой девочку без сознания и сразу же вызвал спасателей.

На место происшествия сначала подоспели полицейские, которые постарались реанимировать подростка, после чего девочку передали медикам. В больнице врачи два дня боролись за жизнь пациентки, однако в сознание она так и не пришла. Спасти девочку не удалось.

Школа, в которой училась погибшая, а также местная церковь провели мероприятия в память о ней, отметили журналисты.

До этого также в США молния ударила в самолет с 85 пассажирами на борту.

Ранее из-за удара молнии возник пожар на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента.