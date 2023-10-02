Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Молния убила дочь охотника в США

В США молния насмерть ударила 16-летнюю дочь охотника

close
100%
Sean McAuliffe/Unsplash

В американском штате Флорида от удара молнии скончалась 16-летняя дочь охотника, сообщил портал People. Семья выслеживала добычу во вторник, 26 сентября, когда разразилась гроза.

По данным СМИ, во время охоты молния ударила в дерево, рядом с которым и были отец с дочкой. Оба получили заряд и потеряли сознание. Отец очнулся через некоторое время, увидел рядом с собой девочку без сознания и сразу же вызвал спасателей.

На место происшествия сначала подоспели полицейские, которые постарались реанимировать подростка, после чего девочку передали медикам. В больнице врачи два дня боролись за жизнь пациентки, однако в сознание она так и не пришла. Спасти девочку не удалось.

Школа, в которой училась погибшая, а также местная церковь провели мероприятия в память о ней, отметили журналисты.

До этого также в США молния ударила в самолет с 85 пассажирами на борту.

Ранее из-за удара молнии возник пожар на складе компании «Интер Логистика» в Сергелийском районе Ташкента.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий