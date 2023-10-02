Воздушная тревога объявлена в Харьковской области

Воздушная тревога вновь объявлена в Харьковской области Украины, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные карты министерства цифровой трансформации Украины.

Согласно данным карты, тревогу в подконтрольной Киеву части Запорожской области объявили в 13:50 (совпадает с московским). В 13:42 воздушная тревога началась в Харьковской области.

Несколькими часами ранее сообщалось, что воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины — в Сумской и Харьковской областях. Об этом также свидетельствуют данные карты по оповещению населения Министерства цифровой трансформации Украины.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории всей республики.

Ранее в Кремле оценили риск усиления атак на инфраструктуру РФ к зиме.