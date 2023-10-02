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В Воронеже девушка дала попробовать маленькому ребенку электронную сигарету

В Воронеже девушки предложили ребенку вейп и записали все на камеру

Россиянки позволили маленькой девочке курить электронную сигарету. Об этом сообщает Следственное управление СК России по Воронежской области.

Следователи проверяют видео, опубликованное в соцсетях. На записи видно, как девушка дает девочке дошкольного возраста попробовать вейп. В это время ребенок сидит на руках у другой взрослой, которая никак не препятствует поведению своей знакомой. В результате девочка начинает кашлять и задыхаться, а свидетельницы реагируют на происходящее смехом.

Теперь гражданку, предложившую малолетней устройство для курения, подозревают в нарушении ее прав. Уже установлено, что инцидент произошел в Воронеже. Следственные органы продолжают процессуальную проверку по факту произошедшего.

Ранее врачи нашли причину болезни вейперов.

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