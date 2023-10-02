В Петербурге суд запретил местной жительнице содержать в квартире больше двух собак

Кировский районный суд Санкт-Петербурга запретил женщине содержать в квартире больше двух собак. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Жительница дома №23 на улице Лени Голикова обратилась с иском к соседке, содержащий с 2016 года в своей квартире собачий питомник. По данным заявительницы, в помещении постоянно проживали не менее восьми взрослых собак, а также щенки, которых хозяйка продавала через сайт своего питомника.

«Шум и лай слышны в соседних квартирах круглосуточно. Ответчику постоянно доставляют корм для собак, в том числе несвежее мясо, кости», — указала истица, недовольная «жутким специфическим запахом», из-за которого жильцы дома не имели возможности проветривать свои квартиры.

Они регулярно обращались в госорганы с требованием воздействовать на владелицу животных, но последняя не реагировала на многочисленные официальные уведомления-предписания с требованием использовать жилое помещение по назначению.

В итоге петербурженку обязали сократить численность постоянно проживающих в квартире собак, а также выплатить соседке компенсацию морального вреда и возместить ей около 70 тыс. руб. судебных расходов.

Ранее в Чите мужчина заявил о бомбе в квартире соседа после ссоры с ним.