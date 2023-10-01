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Уголовное дело грозит вандалу, сломавшему фонтан «Принцесса Турандот»

Baza: в Москве задержан мужчина, сломавший фонтан «Принцесса Турандот»

Вандалом, отломившим часть скульптуры фонтана «Принцесса Турандот» возле Вахтанговского театра в Москве, оказался житель Перми. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

20-летний мужчина забрался на памятник в ночь на 28 сентября, раскачал его верхнюю часть, после чего конструкция надломилась и парень упал в воду.

Его задержали спустя сутки, молодому человеку может грозить уголовное дело.

Это уже не первая попытка залезть на фонтан за последний месяц, 9 сентября на «Принцессу Турандот» забрался 23-летний москвич. После падения он был госпитализирован с переломами. Свой поступок молодой человек назвал глупостью.

Ранее директор Театра им. Вахтангова рассказал, как уберечь «Принцессу Турандот» от вандалов.

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