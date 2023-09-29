Женщина спрыгнула с четвертого этажа после задержания за наркотики

Женщина спрыгнула с 4-го этажа отделения полиции после задержания за наркотики. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что женщину звали Татьяна, на момент задержания ей было 47 лет. Ее прыжок привел к летальному исходу, вызванные на место происшествия медики были не в силах ей помочь. Вместе с ней в отделение привели ее ровесника Дмитрия. Их обоих задержали из-за подозрительного вида. У женщины при обыске нашли сверток с подозрительным веществом.

До задержания женщина дважды была судима по статьям, связанным с наркотическими веществами.

До этого в Петербурге мужчина выпрыгнул из окна здания МВД после беседы с правоохранителем.

Прыжок он совершил после разговора с сотрудниками уголовного розыска. Как сообщает 78.ru, несколько лет назад суд назначил мужчине наказание за распространение наркотиков.

После инцидента фигуранта направили в больницу. По предварительной информации, у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.