Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Женщина спрыгнула с четвертого этажа после задержания за наркотики

Женщина спрыгнула с 4-го этажа отделения полиции после задержания за наркотики

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Женщина спрыгнула с 4-го этажа отделения полиции после задержания за наркотики. Об этом пишет Telegram-канал 112.

Сообщается, что женщину звали Татьяна, на момент задержания ей было 47 лет. Ее прыжок привел к летальному исходу, вызванные на место происшествия медики были не в силах ей помочь. Вместе с ней в отделение привели ее ровесника Дмитрия. Их обоих задержали из-за подозрительного вида. У женщины при обыске нашли сверток с подозрительным веществом.

До задержания женщина дважды была судима по статьям, связанным с наркотическими веществами.

До этого в Петербурге мужчина выпрыгнул из окна здания МВД после беседы с правоохранителем.

Прыжок он совершил после разговора с сотрудниками уголовного розыска. Как сообщает 78.ru, несколько лет назад суд назначил мужчине наказание за распространение наркотиков.

После инцидента фигуранта направили в больницу. По предварительной информации, у мужчины диагностировали сотрясение головного мозга. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях