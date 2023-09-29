Американка подожгла клинику, в которой делали аборты, пишет Mirror. Свой поступок она объяснила тем, что выступает против прерывания беременности.

22-летняя Лорна Грин призналась в поджоге клиники в штате Вайоминг. По словам женщины, она проникла в учреждение, облила стены и пол здания бензином, а потом устроила пожар. Американка объяснила, что выступает против абортов, и таким образом хотела обозначить свою позицию.

Если суд признает Лорну виновной, ей грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тысяч. Грин добавила, что сожалеет о содеянном и рассказала суду, что мысли об абортах вызывают у нее тревогу и кошмары, которые мешают ей жить.

Окружной судья Алан Джонсон, рассматривающий дело американки, также посоветовал ей пройти курс терапии у психологов.

«Вы сложный человек», — охарактеризовал он подсудимую.

Ранее американец поджег клинику планирования семьи после аборта подруги.