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Американка подожгла клинику, в которой делали аборты

Mirror: в США противница абортов подожгла клинику

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Platte County Sheriff's Office/AP

Американка подожгла клинику, в которой делали аборты, пишет Mirror. Свой поступок она объяснила тем, что выступает против прерывания беременности.

22-летняя Лорна Грин призналась в поджоге клиники в штате Вайоминг. По словам женщины, она проникла в учреждение, облила стены и пол здания бензином, а потом устроила пожар. Американка объяснила, что выступает против абортов, и таким образом хотела обозначить свою позицию.

Если суд признает Лорну виновной, ей грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тысяч. Грин добавила, что сожалеет о содеянном и рассказала суду, что мысли об абортах вызывают у нее тревогу и кошмары, которые мешают ей жить.

Окружной судья Алан Джонсон, рассматривающий дело американки, также посоветовал ей пройти курс терапии у психологов.

«Вы сложный человек», — охарактеризовал он подсудимую.

Ранее американец поджег клинику планирования семьи после аборта подруги.

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