Миссия ООН планирует посетить Карабах в ближайшее время

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что миссия Организации Объединенный Наций совершит в ближайшие дни визит в Нагорный Карабах под эгидой координатора всемирной организации в Баку, передает ТАСС.

«Азербайджан пригласил соответствующие структуры ООН в Карабахский регион. Эта поездка состоится в ближайшие дни под эгидой резидента-координатора ООН в Азербайджане в соответствии с рамочным документом о сотрудничестве по устойчивому развитию между ООН и Азербайджаном», — отметили в азербайджанском МИД.

До этого Ильхам Алиев сообщил, что к текущему моменту на территорию Нагорного Карабаха вернулись 2,3 тыс. вынужденных переселенцев.

29 сентября сообщалось, что Баку намерен позволить представителям ООН въехать на территорию Нагорного Карабаха с целью наблюдения за ситуацией. По данным телеканала CBC, международная группа экспертов получит разрешение на пребывание в регионе «в течение нескольких дней».

За день до этого президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ, в соответствии с которым с 1 января 2024 года Нагорный Карабах прекратит свое существование. В соответствии с документом, все государственные учреждения в скором времени будут распущены. Населению региона, в свою очередь, предложили ознакомиться с «условиями реинтеграции».

Ранее стало известно, сколько переселенцев из Нагорного Карабаха уехали в Армению.